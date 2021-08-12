Kare Bulmaca

Bulmaca çözmek Sabah'ın bulmaca sayfası ile çok daha keyifli bir hale geliyor. Bulmaca kategorimizden her gün yeni güncel bir bulmaca çözebilirsiniz. İster bilgisayardan, ister cepten, ister tabletten bulmaca sayfamıza ulaşabilirsiniz. Günlük kare bulmacada, tabloda yer alan boş kutuları doldurmak için size yöneltilen soruların hepsine doğru cevap vermeniz gerekiyor. Tüm sorulara doğru cevap verdiğinizde günlük kare bulmacayı tamamlamış olacaksınız. Günün bulmacası için şimdi sayfayı inceleyebilirsiniz.