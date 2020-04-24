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Suudi Arabistan’dan getirilen 80 kişi ’da karantinaya alındı

Geçen hafta Kuvet’den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan’dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.Türk vatandaşları 4 otobüsle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan’dan çalışan Türk Vatandaşları

Giriş Tarihi: 24.4.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 23:45 ABONE OL
Suudi Arabistan’dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı
Geçen hafta Kuvet’den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan’dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.
Türk vatandaşları 4 otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan’dan çalışan Türk Vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek.
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Suudi Arabistan’dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı
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