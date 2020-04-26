Çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi’nde, evinin çatısını tamir eden 52 yaşındaki bir kişi çatıdan düşerek ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde iki gündür tedavi gören adam hayatını kaybetti.Olay, İnegöl’ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mehmet Cinci evinin çatısını tamir ederken bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Cinci, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Mehmet Cinci ameliyata alınırken, iki gündür İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz adam hayatını kaybetti.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.