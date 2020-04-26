Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bursa Haberleri Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

’da tarihi bir fırın, Ramazan’da çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp asırlık geleneği sürdürüyor.Tarihi sur içinde bulunan Yerkapı fırını, üç kuşaktır aynı aile tarafından işletiliyor. Ramazan ayında oruç tutan çocuklara ödül olarak satılan oyuncak şeklindeki poğaçalar günümüzde de pişiriliyor. Tarihi fırın, tabanca, kama, testi, telefon ve tribün şeklinde hamurdan iftariyelikler yapıyor. Sade poğaçanın oyuncak şeklindeki hali olan iftariyelikler, 100 yıldır Ramazan ayında aileleri tarafından oruç tutan çocukları sevindirmek için alınıyor. Yerkapı fırınının üçüncü kuşak temsilcisi Şeref Seymen, dedesinden

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:30 ABONE OL
Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor
Bursa’da tarihi bir fırın, Ramazan’da çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp asırlık geleneği sürdürüyor.
Tarihi sur içinde bulunan Yerkapı fırını, üç kuşaktır aynı aile tarafından işletiliyor. Ramazan ayında oruç tutan çocuklara ödül olarak satılan oyuncak şeklindeki poğaçalar günümüzde de pişiriliyor. Tarihi fırın, tabanca, kama, testi, telefon ve tribün şeklinde hamurdan iftariyelikler yapıyor. Sade poğaçanın oyuncak şeklindeki hali olan iftariyelikler, 100 yıldır Ramazan ayında aileleri tarafından oruç tutan çocukları sevindirmek için alınıyor. Yerkapı fırınının üçüncü kuşak temsilcisi Şeref Seymen, dedesinden kalan bu geleneği hâlâ devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Fırının dedesi tarafından 100 yıl önce açıldığını ifade eden Şeref Seymen, "Bu tarif bize dedemizden kaldı. Eskiden çocuklar oruç tutunca aileleri akşam onlara bu oyuncak şeklindeki poğaçaları getirirdi, onlar da sevinirdi. Bunlar çocukların oyuncağıydı. Biz de gelenek devam etsin diye bu şekil hamur işlerini fırınımızda yapıyoruz. Oruç tutan çocuklara aileleri mükâfat olarak alırdı. Bu hamur işlerini 1 lira 75 kuruşa satıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA