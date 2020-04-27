Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bursa Haberleri 96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. ’nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde üçüncü kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur

Giriş Tarihi: 27.4.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 01:15 ABONE OL
96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu
96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.
Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde üçüncü kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA