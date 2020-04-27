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’da 4 günlük kısıtlama bilançosu

dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak’da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden, bin 287 kişiye toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.Bursa’nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:00 ABONE OL
Bursa’da 4 günlük kısıtlama bilançosu
Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak’da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden, bin 287 kişiye toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.
Bursa’nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bin 109 kişiye 3 milyon 140 bin 549 lira, jandarma bölgesinde ise, 178 kişiye 360 bin 196 lira toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.
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Bursa’da 4 günlük kısıtlama bilançosu
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