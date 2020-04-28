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BKM Kitap’tan hastanelere ateş ve nabız ölçer bağışı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:30 ABONE OL
BKM Kitap’tan hastanelere ateş ve nabız ölçer bağışı
Korona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olan BKM Kitap, hastanelere ateş ölçer ve nabız ölçer bağışlıyor.
Daha önce yurt dışından Türkiye’ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlara ücretsiz kitap hediye eden BKM Kitap, şimdi de hastanelere ve kurumlara ateş ölçer ve nabız ölçer bağışlıyor. Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve İŞKUR’a şimdiye kadar 200’e yakın cihaz bağışlayan kurum, talep gelmesi halinde istekleri geri çevirmeyecek.
BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, “BKM Kitap ailesi olarak tüm sağlık çalışanlarının yanındayız. Bursa’da Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve İŞKUR’a toplamda 200’e yakın ateş ölçer ve nabız ölçer cihazını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de tüm vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımıza desteğimiz sürecektir” dedi.
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BKM Kitap’tan hastanelere ateş ve nabız ölçer bağışı
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