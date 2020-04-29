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450 yıllık Ramazan mahyasında şifa mesajı...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:45 ABONE OL
450 yıllık Ramazan mahyasında şifa mesajı...
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar da nasibini aldı. Tarihi Bursa Ulucami’nin minarelerine ilk kez Ramazan dışında, "Şifa senden ya şafi" mesajı asıldı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında gerek ramazan eğlenceleri gerekse toplu iftarlar iptal edilirken, İslam alemi uzun yıllar unutamayacakları ramazan ayını yaşamaya devam ediyor.
“Hoş geldin ya şehri Ramazan. Oruç tut sıhhat bul. Oruç arınmaktır” gibi farklı farklı mesajlar veren mahyaların bu yılki mesajları "Korona virüs" ile ilgili oldu. Ulucami’nin bu yılki ikinci mahyası "Şifa senden ya şafi" oldu.
Bursa’da selatin camiler ve şehrin simgesi olan büyük camilerde normal aylarda bile ışıl ışıl yanan mahyalar bu sene karanlığa gömüldü. Mahyalar geçtiğimiz senelerde Bursa’nın önemli camilerinden Yeşil, Emirsultan, Mihraplı, Merve ve Ulucami’de ramazan öncesi asılırken, bu sene sadece Ulucami’ye mahya asıldı.
Bursa Ulucami’nin 70 metre yüksekliğindeki minarelerine çıkan mahya ustaları 30 metre uzunluğundaki mahyaları büyük bir ustalıkla astı. Ya şafi mesajı ise drone ile havadan ve Tophane sırtlarından görüntülendi.
Ulucami etrafında esnaflık yaptıklarını söyleyen Semih Çabuk, "Bu civarda esnaflık yapıyoruz. 10 yaşımdan beri Ulucami etrafında büyüdüm. Normal zamanda mahyada hep "11 Ayın Sultanı, Hoşgeldin Ramazan" gibi Ramazan yazıları yazardı. Bu sene ilk defa korona virüs salgını nedeniyle bu gelenek bozuldu. Türkiye için şifa yazısı yazıldı. İnşallah ülkemizde bu salgından kısa sürede kurtulur." diye konuştu.

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450 yıllık Ramazan mahyasında şifa mesajı...
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