Bursa’da erken 1 Mayıs kutlaması

Nilüfer Belediyesi’nde çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü erken kutladı. 1 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamayı erken yapan çalışanlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde ve şantiyelerde bir araya gelerek “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attılar.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, küresel salgın kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar bu yıl boş kalacak.Nilüfer Belediyesi’nde DİSK ve KESK’e bağlı çalışanlar da 1 Mayıs’ta evden çıkamayacakları için 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı erken kutladı.Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde toplanan çalışanlar, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Öğle arasında toplanan çalışanlar “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı.Yine Nilüfer Belediyesi şantiyelerinde çalışanlar da görev alanlarında toplanarak işçi bayramını kutladı.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ın emeğin, alın terinin karşılığını alabilmek için mücadele eden işçiye-emekçiye adanmış bir gün olduğunu belirterek çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.Turgay Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs bütün dünyada işçi ve emekçiler tarafından kutlanan haksızlıklarla mücadele günüdür. Emek en yüce değerdir. Bu değerin hayattaki karşılığını bulmasını ve 1 Mayıs’ın ülkemizde bütün emekçiler için gerçek bir bayram olmasını diliyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ortadan kalktığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık bir gelecek umuduyla, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”