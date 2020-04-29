Salgın döneminde bağışıklık sistemini korumanın önemi anlaşıldı

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Barbaros Oral, Covid-19 pandemisi sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.29 Nisan Dünya İmmünoloji Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Barbaros Oral, dernek olarak İmmünoloji Günü’nü her yıl farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Süreç içerisinde yaşanan çok sayıda olayın bağışıklık biliminin ne denli önemli bir alan olduğunu göstermeye yettiğini aktaran Prof. Dr. H. Barbaros Oral; “İmmün sistemi bileşenlerini hedef alan yeni tedavi yaklaşımları ile kanserler, hematolojik hastalıklar, alerjik hastalıklar, romatolojik hastalıklar gibi birçok hastalığı daha etkin şekilde tedavi edebilir olduk. Bu süreçte check-point inhibitörleri, CAR-T ve CAR-NK hücre tedavileri, Tolerans indükleyici Dendritik Hücre ve T hücre tedavileri ile tanıştık. Yeni moleküler teknolojilerin yaygın olarak immünolojik çalışmalarda da devreye girmesiyle yeni keşiflere yelken açtık. İmmünolojik tanı yöntemlerimiz çeşitlendi ve genişledi. Bugünlerde ise Covid-19 pandemisi ile birlikte immünolojiyi bilmenin ve bağışıklamanın önemini tekrar kavradık. Bütün dünyanın immünolojinin ne kadar önemli olduğunu kabul ettiği bu dönemde ülkemizde de immünolojinin hak ettiği ilgiyi görmesini diliyorum” şeklinde konuştu.En son Covid-19 pandemisinin bağışıklık biliminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Barbaros Oral, “Bu süreçte bağışıklanarak korunmanın ve tedavinin ne kadar önemli olduğu, bağışıklığımızın zayıf olduğu durumlarda ne kadar zor durumda kaldığımızı gördük, yaşadık" dedi.Dernek olarak Dünya İmmünoloji Günü’nde Covid-19 salgınına bağışıklık biliminin penceresinden bakarak sağlık çalışanlarını, bilim dünyasını ve halkı bilgilendirmek amacıyla bilim insanlarının katılımıyla YouTube kanalı üzerinden yayınlar yaptıklarını hatırlatan Oral sözlerini şöyle tamamladı:“29 Nisan’da yani bugün saat 16.00’da Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu’nun katılımlarıyla Türk İmmünoloji Derneği Youtube kanalımızdan canlı ve interaktif olarak yayınlanacak ve yayın esnasında katılımcıların soruları da cevaplanacak. Bu yayında ayrıca Dünya İmmünoloji Gününü kutlamak amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinden yayınımıza katılacak konuklarımız da olacak."