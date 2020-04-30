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Bahçede iftar hazırlığı yaparken tüp patladı

İznik’te bir evdin bahçesinde iftar hazırlığı yapılırken alev alan piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Sabri S.(53) ile Erçin D. (43) iftar hazırlığı yaptıkları sırada piknik tüpü alev alarak patladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan piknik tüpü söndürülürken, Sabri S. ve Erinç D’nin ellerinde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.Yaralılar İznik

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 23:30 ABONE OL
Bahçede iftar hazırlığı yaparken tüp patladı
Bursa İznik’te bir evdin bahçesinde iftar hazırlığı yapılırken alev alan piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Sabri S.(53) ile Erçin D. (43) iftar hazırlığı yaptıkları sırada piknik tüpü alev alarak patladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan piknik tüpü söndürülürken, Sabri S. ve Erinç D’nin ellerinde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Yaralılar İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Bahçede iftar hazırlığı yaparken tüp patladı
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