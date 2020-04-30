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’da soğuk hava deposunda yangın

’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depoya ait tonlarca meyve kasası alev aldı.Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu’nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesindeki soğuk hava deposu olduğu iddia edilen bir işyerinde yangın çıktı. İş yerinin bahçe kısmındaki meyve sebze kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:30 ABONE OL
Bursa’da soğuk hava deposunda yangın
Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depoya ait tonlarca meyve kasası alev aldı.
Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu’nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesindeki soğuk hava deposu olduğu iddia edilen bir işyerinde yangın çıktı. İş yerinin bahçe kısmındaki meyve sebze kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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Bursa’da soğuk hava deposunda yangın
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