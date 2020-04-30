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Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:15 ABONE OL
Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...
Bursa’da istinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde olması gereken 5 yaşındaki F.A. dışarıda oyun oynamak istedi. Sitenin 2 metrelik istinat duvarının üzerine çıkan afacan, dengesini kaybederek aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan çocuğu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...
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