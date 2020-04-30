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Kısıtlamaya saatler kala çarşı ve pazarlar doldu taştı

İçişleri Bakanlığının 3 günlük evden çıkma kısıtlamasına saatler kala, Bursalılar çarşı ve pazara akın etti. Kimi yaşına aldırış etmezken, kimi ise maskesiz olmanın huzursuzluğunu bile yaşamadı.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında, ’da da gece 24.00 itibariyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gelecek. Kısıtlamaya saatler kala Bursalılar, semt pazarlarına ve çarşıya akın etti. İhtiyacı olanın haricinde, 65 yaş üstü, maskesiz ve gezmeye gelenler de eklenince yoğunluk kaçınılmaz oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:15 ABONE OL
Kısıtlamaya saatler kala çarşı ve pazarlar doldu taştı
İçişleri Bakanlığının 3 günlük evden çıkma kısıtlamasına saatler kala, Bursalılar çarşı ve pazara akın etti. Kimi yaşına aldırış etmezken, kimi ise maskesiz olmanın huzursuzluğunu bile yaşamadı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında, Bursa’da da gece 24.00 itibariyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gelecek. Kısıtlamaya saatler kala Bursalılar, semt pazarlarına ve çarşıya akın etti. İhtiyacı olanın haricinde, 65 yaş üstü, maskesiz ve gezmeye gelenler de eklenince yoğunluk kaçınılmaz oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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Kısıtlamaya saatler kala çarşı ve pazarlar doldu taştı
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