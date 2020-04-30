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Yenişehir’de virüse karşı topyekün mücadele

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:45 ABONE OL
Yenişehir’de virüse karşı topyekün mücadele
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tüm mahalleler dezenfektan ve köpüklü su ile yıkanıyor.
Temizlik ekipleri bugün de Gündoğan ve Yeni Mahallesi’ni temizledi. Korona virüsü salgını ile mücadelede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yıkamanın tüm sokaklarında yapılacağını ifade eden Başkan Davut Aydın “Temizlik imandandır hadis-i şerifinde belirtildiği üzere, virüse karşı en etkili mücadele temizliktir. Gündoğan Mahallesi ile Yeni Mahalle Cadde ve sokaklarını yıkama çalışmalarına devam ediyoruz. İlçedeki tüm cadde ve sokaklar ilaçlı ve köpüklü sularla yıkanarak dezenfekte edildi. Mübarek Ramazan ayında oruçla beden ve ruhlarımızı arındırırken, ekipler de cadde ve sokakları temizliyor” dedi.
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Yenişehir’de virüse karşı topyekün mücadele
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