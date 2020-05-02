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Meteorolojiden turuncu uyarı

Meteoroloji, ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00’dan yarın gece 23.59’a kadar geçerli olmak üzere ’turuncu uyarı’ yayınladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2

Giriş Tarihi: 2.5.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 18:45 ABONE OL
Meteorolojiden turuncu uyarı
Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00’dan yarın gece 23.59’a kadar geçerli olmak üzere ’turuncu uyarı’ yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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Meteorolojiden turuncu uyarı
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