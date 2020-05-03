Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bursa Haberleri Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi

Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:30 ABONE OL
Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi
Bursa da, 29 Ekim Mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Hakan Sarp Sepetçi sokağa çıkma yasağında evinin balkonunda Karagöz-Hacivat oynatarak arkadaşlarını eğlendirdi.
Korona virüs pandemisi sebebiyle evde kalıp dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların belirli süre dışarıya çıkmaları tartışılırken haftalardır evde kalan 20 yaş altı özellikle de küçük çocukların durumları ebeveynlerini düşündürmeye başladı.
Küçük yaştaki çocuklarını internet ve oyun bağımlılığından uzak tutmak isteyen veliler değişik metotlara başvurmaya başladı. Nilüfer ilçesinde bir ailede 5 yaşındaki çocukları ve sitedeki diğer tüm çocuklar için evlerinin balkonuna hayali perdesi kurup Karagöz-Hacivat oynattı.
Ramazan ayının girmesiyle birlikte her akşam saat 21:00 da eline mikrofonu alıp balkondan anons yapan minik hayali mahalle sakinlerini balkonlarına davet ediyor.
Korona günlerinde, "Sağlığınız İçin Evinizde Kalın" demeyi de ihmal etmeyen Hakan Sarp Sepetçi, Bursa’nın simgesi olan Karagöz Hacivat oynatma geleneğinin artmasını istiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA