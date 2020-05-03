Nilüfer Belediyesi’nden Selen’e 12’inci yaş sürprizi

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 12 yaşına giren Selen Bozan’a, annesinin isteğiyle götürdükleri pasta ile bütün aileye güzel anlar yaşattı.Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince aralıksız çalışıyor. Nilüfer Belediyesi’ni arayarak talepte bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını evlerine götüren ekipler, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Bu anlardan biri de Üçevler Mahallesi’nde yaşayan Bozan ailesi ile oldu. Anne Figen Bozan, Nilüfer Belediyesi çağrı merkezini arayarak doğum günü olan kızı için pasta almak istediklerini belirterek yardım istedi. Bu talebi geri çevirmeyen ekipler Selen Bozan’a pastasını götürdü. Kapıyı açtığında karşısında Nilüfer Belediyesi ekiplerini pasta ile gören Selen Bozan, büyük şaşkınlık yaşadı.Ekipler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da Selen’in doğum gününü kutladı. 12’inci yaşına güzel bir sürprizle giren Selen ve ailesi, bütün yoğunluklarına rağmen bu özel isteklerini yerine getiren Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’na teşekkür etti.