Pazarlarda en çok hurma rağbet görüyor

Ramazan ayının gelmesiyle sofralarının olmazsa olmazları arasında gelen hurma, pazarlarda en çok rağbet görmesiyle dikkat çekiyor.Vatandaşların, Ramazan ayında kayısı, incir ve hurma gibi ürünlere ilgisi yoğun olurken, kilosu 60 liradan satılan hurma en çok rağbet görenler arasında yer alıyor. Eskiden açık olarak satılan hurma, yeni uygulamayla açıkta satılması yasaklandı. Bundan dolayı pazarcılar bu ürünleri paketleyerek satışını gerçekleştiriyor.Hurma satışı yapan pazarcı esnafı işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Pazara vatandaşın ilgisi güzel. Ramazan ayın gelmesiyle en çok tercih edilen hurma bunun yanı sıra incir ve kaysı geliyor. Her bütçeye uygun hurma var gelenler bütçelerine göre alıyor. Artık açıktan satış yapmak yasak. Bizde güzel bir şekilde paketledik ve böyle satıyoruz" şeklinde konuştu.