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’de 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi

’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.Gelen bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden bir yetkiliyle birlikte İ.A. isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramada ‘Dezenfektan üretimi yapma izni olmadığı’ halde piyasaya sürülmek üzere; 290 adet 1 litrelik 1000 CC Troya Alkol Bazlı El Hijyeni ürünü ibareli dezenfektan ürünü ile 49 adet 100 CC troya Alkol Bazlı El Hijyeni

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 18:00 ABONE OL
Çanakkale’de 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden bir yetkiliyle birlikte İ.A. isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramada ‘Dezenfektan üretimi yapma izni olmadığı’ halde piyasaya sürülmek üzere; 290 adet 1 litrelik 1000 CC Troya Alkol Bazlı El Hijyeni ürünü ibareli dezenfektan ürünü ile 49 adet 100 CC troya Alkol Bazlı El Hijyeni ürünü ele geçirildi.
İş yeri sahibi İ.A. alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, sahte dezenfektan ürünlerine ise el konuldu.
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Çanakkale’de 339 adet sahte dezenfektan ele geçirildi
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