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’de 3.6 büyüklüğünde deprem

’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 23:00 ABONE OL
Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde deprem
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