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Başkan Erdoğan’dan Edanur’a doğum günü sürprizi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şehit İbrahim Ateş İmam Hatip Lisesi öğrencisi Edanur Kesici ve ailesini evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.’nin Biga ilçesi Hamdibey mahallesinde yaşayan Keskin ailesi, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın sürpriziyle mutlu bir akşam yaşadı. Baba Nihat Keskin, kızı Edanur’a doğum günü için özel bir misafirin geleceğini söyledi. Merakla bekleyen Edanur, pasta ile birlikte karşısında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Yapılan sürprizden son derece memnun olduğunu belirten

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:30 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Edanur’a doğum günü sürprizi
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şehit İbrahim Ateş İmam Hatip Lisesi öğrencisi Edanur Kesici ve ailesini evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Çanakkale’nin Biga ilçesi Hamdibey mahallesinde yaşayan Keskin ailesi, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın sürpriziyle mutlu bir akşam yaşadı. Baba Nihat Keskin, kızı Edanur’a doğum günü için özel bir misafirin geleceğini söyledi. Merakla bekleyen Edanur, pasta ile birlikte karşısında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yapılan sürprizden son derece memnun olduğunu belirten Edanur Kesici, “Bugün benim doğum günümdü. Babam doğum günüm için evimize özel bir misafirin geleceğini söyledi. Merak içinde bekledim. Karşımda kendisini çok sevdiğim belediye başkanımızı görünce çok şaşırdım. Sürpriziyle beni çok mutlu etti, teşekkür ederim” dedi.
Pastadaki mumların üflenmesiyle Edanur’un doğum gününü kutlayan Başkan Erdoğan ise "Nice sağlıklı, mutlu, uzun yaşlara Edanur. Sana hayırlı bir ömür diliyorum. Senin mutlu olman bizi de çok mutlu etti” diye konuştu.

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Başkan Erdoğan’dan Edanur’a doğum günü sürprizi
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