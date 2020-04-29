Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Çanakkale Haberleri Ezine’de uyuşturucu operasyonu

Ezine’de uyuşturucu operasyonu

’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde icra edilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu kullanan 3 şahıs ile 14 gram toz esrar ve içim düzenekleriyle birlikte yakalandı.Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 17 H0 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar maddesi, sahil bölgesini kontrolü esnasında M.Ö. ve Y.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ise 4 gram

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:30 ABONE OL
Ezine’de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde icra edilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu kullanan 3 şahıs ile 14 gram toz esrar ve içim düzenekleriyle birlikte yakalandı.
Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 17 H0 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar maddesi, sahil bölgesini kontrolü esnasında M.Ö. ve Y.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ise 4 gram toz esrar maddesi, 5 adet boş makaron, 1 adet alüminyum folyo ile plastik pet şişeden yapılmış düzenek ele geçirildi.
H.A., M.Ö. ve Y.B. isimli şahısların üzerlerinde bulunan malzemelere el konulurken, kan, kıl, idrar ve tükürük örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ezine’de uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA