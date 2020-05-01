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’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:30 ABONE OL
Çanakkale’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
Çanakkale’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeli bir şekilde kutlandı.
Tüm yurtta korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlama, toplantı ve özel gün anmaları iptal edilirken, Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda 35 kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde sosyal mesafe kuralına uyularak şarkılar çalınıp, dövizler açıldı. Daha sonra İstanbul’da gözaltına alınan DİSK yöneticilerinden biri telefonla arandı. Yönetici, alandakilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Telefon görüşmesinin ardından 1977 yılında tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen Taksim kutlamalarında ölen vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Adından kürsüye gelen DİSK Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Metin Ceylan tüm işçilerin bayramını kutlayarak, “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla bütün dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle yüz binlerce insana virüs bulaştı, on binlerce insan yaşamını yitirdi. Covid-19 ile mücadeleyi canları pahasına yürüten sağlık çalışanları ve kamu hizmetlerini sürdürenler başta olmak üzere yaşamını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

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Çanakkale’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
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