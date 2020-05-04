Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Çanakkale Haberleri Metruk bina enkaza döndü

Metruk bina enkaza döndü

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:45 ABONE OL
Metruk bina enkaza döndü
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde aralıksız süren sağanak yağışların etkisiyle çarşı içerisinde yer alan metruk bina yıkıldı.
25 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamir ve imalathanesi olarak kullanılan dükkan, birinci derece sit alanı olması nedeniyle ilgi görmedi. Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlara dayanamayan bina kendiliğinden yıkıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışmaları yaparak binayı güvenlik şeridi ile çevirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkılan binanın enkazını fotoğraflayıp, daha sonra da kaldırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Metruk bina enkaza döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA