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İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür ayrım gözetmeksizin gece gündüz bombaların yağdırıldığı Gazze'de su yok elektrik yok. Bölgeden korkunç fotoğraflar gelirken İsrail'den yeni açıklamalar geldi. Kara harekatı olacak mı?

Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:02 Son Güncelleme: 12.10.2023 09:32
İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

İsrail Filistin son dakika... İsrail, Gazze'ye günlerdir ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik ve suyun dahi verilmediği bilinirken yaşananlara dünya ise adeta üç maymunu oynuyor. İsrail'in Gazze'ye havadan ve denizden saldırılarına kara harekatı da eklenecek mi? İsrail'den son dakika açıklamalar geldi.

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09:29 12 Ekim 2023

HAMAS SALDIRILARINDA ÖLEN İSRAİLLİ SAYISI

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı

09:02 12 Ekim 2023

KARA HAREKATI OLACAK MI?

İsrail ordu sözcüsü 'kara harekatı için henüz karar verilmedi' dedi.

06:35 12 Ekim 2023

İSRAİL'DEN YENİ HAVA SALDIRILARI

İsrail'in son saldırıları Gazze'nin merkezindeki El Sabra mahallesi, güneydeki Han Yunus kenti ve Şeridi'nin batı kesimlerine yoğunlaşıyor. Daha önce saldırıya uğrayan El Karama mahallesi de geçtiğimiz saatlerde vuruldu.

03:09 12 Ekim 2023

HAMAS'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı yok etme sözü verdi. İsrailli bakan 'Hamas denen şeyi ortadan kaldıracağız. Hamas yeryüzünden silinecek. Var olmaya devam etmeyecek. İsrailli çocukların öldürüldüğü ve hepimizin kendi işimize baktığı bir durum olmayacak' dedi.

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İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
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