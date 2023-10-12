İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

İsrail Filistin son dakika... İsrail, Gazze'ye günlerdir ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik ve suyun dahi verilmediği bilinirken yaşananlara dünya ise adeta üç maymunu oynuyor. İsrail'in Gazze'ye havadan ve denizden saldırılarına kara harekatı da eklenecek mi? İsrail'den son dakika açıklamalar geldi.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı
İsrail ordu sözcüsü 'kara harekatı için henüz karar verilmedi' dedi.
İsrail'in son saldırıları Gazze'nin merkezindeki El Sabra mahallesi, güneydeki Han Yunus kenti ve Şeridi'nin batı kesimlerine yoğunlaşıyor. Daha önce saldırıya uğrayan El Karama mahallesi de geçtiğimiz saatlerde vuruldu.
Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı yok etme sözü verdi. İsrailli bakan 'Hamas denen şeyi ortadan kaldıracağız. Hamas yeryüzünden silinecek. Var olmaya devam etmeyecek. İsrailli çocukların öldürüldüğü ve hepimizin kendi işimize baktığı bir durum olmayacak' dedi.