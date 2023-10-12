İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

İsrail Filistin son dakika... İsrail, Gazze'ye günlerdir ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik ve suyun dahi verilmediği bilinirken yaşananlara dünya ise adeta üç maymunu oynuyor. İsrail'in Gazze'ye havadan ve denizden saldırılarına kara harekatı da eklenecek mi? İsrail'den son dakika açıklamalar geldi.