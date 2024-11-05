SON DAKİKA ABD SEÇİMLERİ CANLI TAKİP: ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünyanın gözü Trump ve Harris’in oy oranlarında!

Son Dakika: 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları, dünya gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Seçimlerin sonucunu belirleyecek olan yarışta, Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor. Her iki adaydan biri, oy sayımının tamamlanmasının ardından, kesin sonuçların ilanıyla ABD'nin 47. başkanı olacak. Kaliforniya, Teksas, New York, Florida ve Illionis bölgelerindeki oy oranları Amerika'nın 47. başkanını belirleyecek. Peki, 2024 başkanlık seçim sonuçları ne zaman duyurulacak, Trum ve Harris'in oy oranları ne durumda?
OY SAYMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak. Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak.
KİLİT EYALETLER HANGİLERİ?
Batı eyaletlerinde oy verme işlemi çok daha uzun sürecek.
Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı 08.00 civarında kapanacak. Ancak yeni başkanın yedi eyaletten gelecek oylarla belirlenmesi bekleniyor.
Bunlar geçmişte iki partiye de yönelmiş olan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri.
Anketleri derleyen Real Clear Politics'e göre, Trump, Harris'e karşı yüzde 0,1'lik bir farkla önde görünüyor. Ancak, bu verilerin farklı anket şirketlerine göre değişiklik gösterdiği dikkat çekiyor. Örneğin, NY Times/Siena ve CNN anketlerinde yarış başa baş, Wall Street Journal anketinde ise Trump, Harris'i yüzde 3 oranında geride bırakıyor. Diğer yandan, İngiliz haber ajansı Reuters ve CBS News'un yaptığı anketlerde Kamala Harris, Trump'ı 1 puanla geride bırakıyor. Yani, anketler şu an için herhangi bir adayın açık bir üstünlük sağladığını göstermiyor; seçim sonuçları, erken oyların yanı sıra son dakikada yapılacak tercihlere de bağlı olarak değişebilir.
BAŞKANLIK YARIŞINDA DONALD TRUMP MI KAMALA HARRİS Mİ KİM ÖNDE?
ABD başkanlık seçimlerine dair anketler, Trump ile Kamala Harris arasındaki rekabetin oldukça yakın geçtiğini ortaya koyuyor. Erken oy kullanma süreci devam ederken, ulusal çapta yapılan anketlerde her iki aday da birbirine yakın sonuçlar alıyor.
2020 seçimlerinde tüm oyların sayılması yaklaşık 4 gün sürmüştü. Bu yıl da benzer bir süreç bekleniyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan ve oy sayımına başlandıktan sonra, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının 3-4 gün sürebileceği tahmin ediliyor.
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika Birleşik Devletleri'nin 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Bu seçimde, Amerikan halkı Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayları arasında bir tercih yapılacak. Oy verme işlemi 5 Kasım'da başladı ve şu ana kadar 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.