Çorum Bakkallar Odası Başkanı Şanal; "Zimen geleneği yaşatılmalı"

Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, mübarek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlara Zimen geleneğini sürdürmeleri çağrısında bulundu.Veren elden alan elin, alan elden veren elin haberdar olmadığı, Osmanlı’dan kalan güzel bir gelenek olan zimen geleneğinin yaşatılması için hayırseverlere seslenen Özkan Şanal, “Başı rahmet, ortası mağrifet, sonu ise cehennemden kurtuluş olan, maneviyatımızın yükseldiği bu güzel ayda zekatını vermek isteyen iş adamlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin bu Ramazan ayında bakkala borcunu ödeyemeyen ya da ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyelim” dedi.Müslümanlar olarak hepinizin imtihandan geçtiği şu zor günlerde bakkallara ödenemeyen borçların ödenerek, veresiye defterlerinin satın alınmasının hayır yapmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ifade eden Özkan Şanal, böylelikle ayakta kalma mücadelesi veren esnafın ise rahat bir nefes alacağını kaydetti.Oda başkanı Şanal, “Allah hepimize mübarek Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirerek bayrama kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının milletimize, şehrimize, esnaflarımıza ve tüm İslam Alemine hayır ve sağlık getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.Ayrıca vatandaşları evine ekmek götürmeye çalışan bakkal esnafından alışveriş yapmalarını isteyen Özkan Şanal, “Ramazan ayı geldi. Evinin ihtiyacını, komşuna vereceğin yardım paketini, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bakkalından yap ki oda evine ekmek götürsün” ifadelerini kullandı.