Çorum’da fırınlar denetlendi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çorum Belediyesi7ne fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başkanlığında Zabıta Müdürü Fatih Sak ve ekipler tarafından yapılan denetimlerde fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.Pide, simit ve ekmek fırınlarında periyodik olarak denetimler yaptıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, Ramazan ayı ile birlikte bu denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti.Çorum’da faaliyet gösteren 70 ekmek ve 103 pide ve simit fırınının tamamında hijyen ve gramaj denetimlerini tamamladıklarının altını çizen İsmail Yağbat, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu 173 fırınımızda tekrardan hijyen ve gramaj denetimlerine başladık. Yaptığımız denetimlerde halkımızın sağlıklı ve uygun gramajlı pide, ekmek ve simit tüketebilmesi için varsa eksiklikler konusunda fırıncılarımızı uyardık, daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattık. Hemşehrilerimizin sağlıkla ve güvenle ekmek tüketmeleri bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Bu sebeple gerekli şartları taşımayan fırınlar için yasal işlem neyi gerektiriyorsa istisnasız uygulayacağız" dedi.Bugün yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını, bu nedenle de tüm fırıncı esnafına teşekkür ettiğini belirten Yağbat, “Vatandaşlarımız, ekmek ve pidede hijyen, gramaj hususlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda lütfen 153 Alo Zabıta ve 0 501 100 19 19 Gönül Kapısı whatsapp hattımıza bildirsinler. Biz ramazan ayı boyunca denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.