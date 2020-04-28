75 yaşındaki Zeynep Nine’den TSK’ya bağış

Çorum’da yaşayan 75 yaşındaki Zeynep Eken, Malatya’da bulunan bağ, bahçe ve evden oluşan 12 adet taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama da, “Hacıpaşa Köyünde ikamet eden Zeynep Eken’in, Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Koru köyü üzerine kayıtlı bulunan tarla, bağ, bahçe ve kargir ev olmak üzere toplam 12 adet taşınmaza ait hisselerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlama talebi Valiliğimizce oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulunca uygun değerlendirilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte göstermiş olduğu büyük fedakarlık ve yardımseverlikten ötürü Zeynep Eken’e teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dileriz” ifadelerine yer verildi.