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Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı

’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hastane kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine gitmekte olan 06 UL 209 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:30 ABONE OL
Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hastane kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine gitmekte olan 06 UL 209 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı
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