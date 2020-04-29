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Arifegazili’de 6 ev karantinaya alındı

’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 12:00 ABONE OL
Arifegazili’de 6 ev karantinaya alındı
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.
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Arifegazili’de 6 ev karantinaya alındı
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