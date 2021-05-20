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Giriş Tarihi: 20.5.2021 16:08 Son Güncelleme: 20.5.2021 16:22

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

’da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şoke oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.

Tarihi binadaki çöpler belediye ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlama yapıldı. Ekipler, çöplerin atıldığı apartmanlara ise yazılı tebligat yaptı.

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Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
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