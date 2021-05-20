Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şoke oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.

Tarihi binadaki çöpler belediye ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlama yapıldı. Ekipler, çöplerin atıldığı apartmanlara ise yazılı tebligat yaptı.