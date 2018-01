Nefes aldığım alan oyunculuk

Bu zamana kadar onu hep farklı rollerde gördük.

Rolü için saçlarını kazıttığı da oldu, tarihte yolculuk yaptığı da... Her seferinde işinin hakkını vermeyi bildi.

Şimdi de, yakınlarını bile şaşırtacak bir fedakarlığa imza atıyor. Sevdiklerinden ve sosyal yaşamından uzak bir hayat sürüyor. Oyuncu olmayı küçüklüğünden beri isteyen biri o. Günlüklerinde bile bu hayalini sık sık dile getirmiş.

Anne ve babası ünlü.

Annesi Gül Erçetingöz, babası ise magazin duayeni Kenan Erçetingöz. Ama anne ve babasının oyunculuk macerasında katkısı olduğunu söylemek Burcu'ya haksızlık olur. Aksine ikisi de kızlarının oyuncu olmasını hiç istememiş. Ama o dirençli çıkmış ve oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmış.

Tiyatroda eğitim aldığı sırada, tuvalet temizlemiş.

Defalarca reddedilmiş. Ama yılmamış.

Hayatta kararlı duranların ödülü onu da bulmuş ve başarı gelmiş. Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Kıratlı'nın hayali iyi bir oyuncu olarak anılmak.

Kısıtlı bir süre için geldiği İstanbul'da buluştuk Kıratlı ile. Onu, olduğu gibi yansıtalım istedik. Çekimler için "Nasıl görünmek istiyorsan öyle gel" dedik. O da bir parti kızı gibi giyinip geldi.

İşte karşınızda çok farklı bir Burcu Kıratlı:



- Uzun zamandır Kapadokya'da yaşıyorsun, bölgeyi, sana hissettirdiklerini ve yaşamını anlatır mısın?

- Kapadokya için her zaman sihirli derlerdi, bunu orada yaşamaya başlayınca çok daha iyi anladım.

Gerçekten öyle. Enerjisi çok yüksek bir yer, dilek dilerken dikkatli olmak lazım (gülümsüyor).

Genelde set dışında arkadaşımız Mete Açıkgöz'ün sahibi olduğu Şıra Restaurant'da vakit geçiriyorum; manzarası çok güzel ve huzur veriyor bana. Bazen set çıkışları da orada hep beraber yemek yiyoruz. Onun dışında oteldeyim genelde...



- Otel odanı nasıl dizayn ettin, sonuçta ev gibi hissetmek önemli?

- Benim için yaşadığım alan, uyuduğum yer çok önemli bu yüzden otel odamı da evim gibi dizayn ettim. Yatakta kendi yatak örtülerim, battaniyem, salon kısmında koltuklarım, Apple TV, her şeyim aynı evimdeki gibi... Köpeğim Mira'nın yatağını bile götürdüm.



- Mavi karakteri sana neler kattı?

- Senaristlerimiz o kadar güzel bir Mavi sundular ki bana; ilk okuduğumda âşık oldum ve hemen onu oynamak istedim. Şu anda yarattığımız Mavi'yi çok seviyorum. İlk bölümlerdeki o asi halleri bana çok benziyor aslında. Mesela olaylara karşı dik duruşu, haksızlığa gelememesi ve kendi doğrularını çok net bir şekilde savunması... İkinci sezon daha ılımlı bir Mavi var karşımızda; olaylara ve başına gelenlere karşı eskisi gibi fevri değil, daha olgun tavırlar sergiliyor. Bu noktada bana kişisel olarak bir şeyler katıyor tabii. Mavi'den daha sakin olmak gerektiğini öğreniyorum.



- Aslında karakterinden çok farklı birisin, giyimin, hayatın... Normal yaşantında nasıl birisin biraz anlatır mısın?

- Yaşam tarzı olarak evet, çok farklıyız Mavi'yle...

Ben daha modern, daha gezmeyi seven ve daha neşeli biriyim. Dışarıda vakit geçirmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve dans etmeyi çok seviyorum.

Genelde grubun çılgınıyımdır.



- Modayla ilgin nasıl? Nasıl bir tarzın var?

- İnsanın üstünde güzel taşıdığı kıyafetler kendi modasıdır bence. Moda diye tarzım olmayan bir şey asla giymem ya da moda değil diye giymeyi sevdiğim şeyden de vazgeçmem.

Daha çok spor şık giyinmeyi seviyorum.



- Marka düşkünü müsün?

- İlla marka giymeliyim diye bir takıntım yok ama genelde sevdiğim parçaları da markalarda buluyorum.



- Dolabında olmazsa olmaz parçalar neler?

- Christian Louboutin ayakkabılarım, skinny jean'lerim ve beyaz atletlerim dolabımın vazgeçilmezleri...

KENDİMİ BAŞKA MESLEKTE DÜŞÜNEMİYORUM



- Oyunculuk kariyerinde neler hayal ediyorsun?

- Son nefesime kadar oynayabilmek... Olabildiğince farklı karakter canlandırmak ve her gün daha fazla şey öğrenerek büyümek. İleride de bu bilgilerimi yeni nesil oyunculara aktarabilmek için bir okul.



- Farklı karakterleri canlandıran birisin, bundan sonra nasıl bir karakter hayal ediyorsun?

- Oynamak istediğim o kadar çok rol var ki ama bu tabii ki iyi bir senaryoyla doğru orantılı. Bir sonraki işimin bir önceki işimden farklı olmasına dikkat ediyorum. Ama tabii bazen hayat sana hiç düşünmediğin çok güzel şeyler sunabiliyor. O yüzden tek bir rol, tek bir karakter söyleyemem.



- Aile kurmak, çocuk sahibi olmak konusunda neler düşünüyorsun?

- Her zaman genç anne olmak istemişimdir. Benim annem beni 18 yaşındayken dünyaya getirmiş ve şimdi arkadaş gibiyiz. En büyük sırdaşım, hayat arkadaşım. Ben de çocuğumla öyle olmak istiyorum. Aile kurmak, doğru kişiyle tabii ki, dünyanın en güzel şeyi olabilir...



- Oyuncu olmasaydın ne yapardın?

- Bu hayatta hiçbir şey beni oyunculuktan daha çok mutlu edemez. Başka bir meslekte kendimi düşünemiyorum.

SEVGİ ARSIZIYIM



- Hayatındaki en önemli beş şey ne?

- Hayatımda birçok önemli şey var aslında ama bir sıralama yapmama gerekirse ailem, işim, Mira, aşk ve dostlarım diyebilirim.



- Sosyal medya ile aran nasıl? Nasıl kullanıyorsun? Önemsiyor musun?

- Sosyal medyayı çok seviyorum ve çok önemsiyorum çünkü seni sevenlerle arandaki en güçlü bağ orası. Ben de elimden geldikçe sık sık kullanıyorum. Oraya hayatımdan kesitler yüklemek, fotoğraflarımı paylaşmak hoşuma gidiyor.



- Örnek aldığın, idolün bir oyuncu var mı?

- Meryl Streep'in duruşuna, oyunculuğuna hayranım. İlerde onun gibi anılmak isterim.



- Çekimler sırasında en zorlandığınız an hangisiydi?

- Eksi 28 derecede dış gece çekimlerimiz oldu... Haliyle soğuk işimizin önünde en büyük engel. Zaman zaman soğuktan replikleri söyleyemediğimiz anlar çoktu.



- Neden oyunculuğu bu kadar seviyorsunuz? Size ne katıyor?

- Benim nefes aldığım, enerji dolduğum, huzur bulduğum alan oyunculuk. Neden bu kadar sevdiğimi bilmiyorum ama çok seviyorum (gülümsüyor).



- Birlikte kamera karşısına geçmek istediğiniz bir jön var mı?

- Her oyuncunun kendine göre özellikleri ve güzellikleri var. Birkaç kişiyle sınırlamam doğru olmaz.



- Seni en çok ne mutlu eder?

- Sevilmek... Sanırım biraz sevgi arsızıyım.



- Zamanda yolculuk şansın olsa hangi zaman dilimine gitmek isterdin, niye?

- Peygamberimizin yaşadığı döneme gitmek isterdim. Bir kez onu görebilmek için.



- Son derece fit görünüyorsun, özel bir çalışma yapıyor musun?

- Açıkçası uyku düzenimiz ve çalışma saatlerimiz belli olmadığı için pek dikkat edemiyorum. Fit kalabilmek için de hiçbir zaman ekstra bir şey yapmadım. Genetik olarak şanslı olanlardanım.



- Bakım sırların var mı?

- Mutlaka aksamları yatmadan makyajımı silerim ve haftada bir saçlarıma ve cildime peeling yaparım.