Paylaşacak birinin olması hayatı kolaylaştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

5 yıl önce popüler bir gençlik dizisiyle hayatımıza girdi Yağmur Tanrısevsin . Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik mezunu, ardından oyunculuk eğitimi almış. Spor ve sanatla içiçe yaşıyor. Oğuzhan Koç ile ilişkisinde öyle çok göz önünde değil. 1.2 milyonu bulan takipçi sayısıyla da tam bir Instagram fenomeni. Koleston markasının global yüzü seçildi ve reklam filmi Latin Amerika, Portekiz, Yunanistan ve Arap ülkelerinde yayınlanacak. Tanrısevsin ile hem reklam filmin heyecanını, hem yeni projelerini hem de güzellik sırlarını konuştuk:- Gelişmenin ve öğrenmenin sonu yok. Kendime olumlu yaklaşırım. O projelere baktığım zaman da o zaman şartlarında ve o zamanki tecrübemle elimden geleni yaptığımı görüyorum. Tabii ki her zaman daha da iyisini yapabileceğimi biliyorum.- Türkiye'deki her oyuncunun hayallerinden biridir bu diye düşünüyorum. Ama bizim sektörümüzde, özellikle de dizi projelerinde bu hayalleri gerçekleştirmek ve limitlerimizi görmek pek de kolay değil. Ne yazık ki elimize senaryo geldiğinde hiçbir zaman uzun uzun hazırlanacak ve çalışacak vaktimiz olmuyor. Türk insanının tez canlılığı dizi sektörünü de ele geçirmiş durumda diyebilirim. (gülüyor) Umarım bu konuda daha esnek ve ön hazırlığını uzun uzun yapabileceğim bir projede yer alma şansı yakalarım. Öyle bir projede karakter oynama fırsatı bulmak ve kendi sınırlarımı görmek isterim.- Öyle iddialı cümleler kurmayı pek sevmiyorum. Ama mesleğimi severek yapıyorum. Hep de en iyisini yapmak için çalışıyorum. Henüz 20'li yaşlarımdayım. Şu ana kadar başarılı projelerde yer aldım. Doğru işleri seçerek ilerlemek ve en iyisini yapmak istiyorum. 10 yıl, 20 yıl sonra mesleki açıdan nerede ve hangi durumda olurum bilmiyorum. Ama yapabildiğimin en iyisini yapmak, sürekli öğrenmek ve gelişmek istiyorum... 30 yıl sonrası içinse ilk arzum mutlu ve huzurlu bir insan olmak olur.- Mesleğinde belli yerlere gelmiş ve başarılı olmuş herkesten örnek alacak bir şeyler buluyorum aslında. Her başarı hikayesi de başarısızlık da derslerle dolu. Bunları görmek gerekiyor diye düşünüyorum.- Şöhrete ulaştıktan sonra da eskiden olduğunuz kişi olmayı başarırsanız herhangi birşeyi korumaya ihtiyacınız kalmıyor. Oyuncu olmadan önceki sade ve sakin hayatımı yaşamaya çalışıyorum.- Üniversitede seramik okudum ve ilgilenmeyi hiç bırakmadım. Hatta bir atölyem de var ve ikinci bir mesleğim olduğu için çok şanslıyım. Kendimi iyi hissetmek için atölyede vakit geçiririm.- Eğer oyunculuk yapmıyor olsaydım şu an kendi atölyemde çalışıyor olurdum. Kendi resimlerimin ve heykellerimin olduğu bir sergi açardım.- Güzel görünmek yaptığımız işin bir parçası. Ve tabii ki güzel görünmeye önem veriyorum. Fakat estetik kaygılarım, bunu kafaya takacak kadar yüksek diyemem. Her zaman doğal olmaktan yanayım. Doğal beslenmeye ve bakımlarımı doğal ürünlerle yapmaya gayret ediyorum. Bol su içmeye ve sporu aksatmamaya özen gösteriyorum.. Klişe gibi gelecek ama iyi görünmenin temel kuralları bunlar. Bunları yaptıktan sonra da bir endişem yok açıkçası.- Koleston hayatımın içinde olan bir markaydı ve benimle çalışmak istediklerini söylediklerinde gerçekten çok mutlu oldum. İşbirliğimizin Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri ile başlayıp kısa süre içinde markanın global yüzü olmama doğru büyümesi beni ayrıca gururlandırdı.. Daha önce oynadığım bazı dizilerin yurt dışında yayınlanması ve yabancı izleyicilerden aldığım güzel tepkiler beni çok mutlu etmişti... Şimdi de dünya çapında bir markanın yüzü olarak kendimi gösterme imkanı buldum ve bu imkan çerçevesinde elimden geleni yaptım... Beğenildiğini duydukça da çok mutlu oluyorum.- Aşk her zaman önemli. Çünkü insanın yanında her şeyi paylaşabildiği birinin olması hayatı çok daha kolaylaştırıyor ve keyifli kılıyor.- İlişkiyi ilişki yapan şey iki tarafı birbirini sevmesi bence. Sevgi söz konusu olunca daha geniş tanımlara, kriterlere gerek yok.- Artık alışverişlerimi daha çok internetten yapmaya başladım. İnternet insanın hayatını kolaylaştırıyor, hele de böyle yoğun bir koşturmacanın içindeyken. Ama seyahat etmek için gittiğim ülkelerde vintage ve ikinci el mağazalarına uğramayı da çok seviyorum.- Her akşam makyajımı mutlaka temizlerim. Nemlendirici ve güneş koruyucu kullanmayı asla ihmal etmem. Ve genelde organik ürünler kullanmayı tercih ederim