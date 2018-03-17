Ney benim şükür sebebim

Burcu Karadağ, Türkiye'de solo ney albümü çıkaran ilk kadın neyzen. Aynı zamanda Meşkte Ney Eğitimi adlı kitabın yazarı. 38 yaşındaki Burcu Karadağ, Türkiye'yi yurtdışında da temsil eden başarılı bir neyzen. Müziğe olan yeteneğini ilk olarak ailesi keşfetmiş. 11 yaşında İTÜ'de Türk müziği üzerine konservatuar eğitimi almaya başlamış. Konservatuvardaki puanlarının yüksek olduğunu gören öğretmenleri onu ney çalmaya yönlendirmiş: "Nefesli bir çalgı olduğu için ailem zor olacağını düşündü ve tereddüt etti ama ben neyi çok sevdim. Tasavvuf içerikli konuşmalar da çok ilgimi çekti." Ortaokuldan itibaren konservatuara devam eden Karadağ, yüksek lisans yaparken bir yandan da üniversitede ders vermeye başlamış. Karadağ, bir akademisyen olarak ney sanatının teorik kısmında yer alırken albüm hazırlayıp konserler de veriyor. Ayrıca yüksek lisans tezini uluslararası bir kitap haline getirmiş: "Türk müziğinde meşk sistemini yani usta-çırak ilişkisini de içeren bir metot kitabı ortaya çıktı. Bir kadın icracı tarafından yazılmış ilk metot kitabı. İngilizce olduğu için Hindistan ve Almanya başta olmak üzere yurt dışından çok talep görüyor. Çünkü orada ney eğitimi için hoca bulmak mümkün olmuyor."

DÜNYADA ÇOK ACI VAR

Karadağ, neyle kurduğu bağı ise şöyle anlatıyor: "Fazla acıklı ney çaldığımı söylüyorlar. Dünyada çok fazla acı var, ben de bunu dile getiriyorum ama sonrasında hep umut var. Ney çalamazsam diye düşünmek bile beni karanlık bir kuyuya itiyor. Ney aslında bir kamış. Bazıları bu kamış ile balık tutuyor, bazıları gündelik işlerini görüyor. Ben de o kamış parçası ile insanlara kalplerini göstermek istiyorum. Bu doğu kültürüne ait bir ses. Ben bu sanatı icra ederek bir felsefeyi ve bir toplumu tanıtıyorum ve bu benim şükür sebebim."