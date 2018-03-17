Tek sezonluk anlaşmadan yedi yıllık işbirliğine

MATİSSE

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul moda arenası, 27-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul öncesi hareketleniyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü adL ve Cengiz Abazoğlu yeni kapsül koleksiyonlarını tanıtacak. Azra Akın'ın podyuma çıkacağı ve 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtılacağı defile öncesi Abazoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'de marka ve tasarımcı işbirliğinin ilk örneği olan ve yedi yıldır aralıksız devam eden bu birliktelik artık görmeye alışık olduğumuz birçok işbirliğinin ve kapsül koleksiyonun da oluşmasına önayak oldu.Ünlü tasarımcı sözlerine şöyle başladı: "Yedinci senemiz. Türkiye'de bu konuda ilk olmak ve işbirliğine hâlâ devam etmek büyük bir gurur. Bir moda tasarımcısı olarak doyuma ulaşmıştım. Paris'te koleksiyonlarımı tanıtmış, Hollywood yıldızları üzerinde tasarımlarımı görmüştüm. Daha çok kadına ulaşmak istiyordum. adL böyle bir teklifle geldiğinde çok büyük bir güvenle kabul ettim. İlk anlaşma tek bir koleksiyon içindi. Tek bir sezondan yedi yıla geldik."Bir tasarımla binlerce kadının dolabına girmenin büyüleyici olduğunu söyleyen tasarımcı "Bu işbirliği üniversitelerde örnek gösteriliyor, derslerde anlatılıyor. Bizim ardımızdan birçok marka, tasarımcılarla işbirliği yaptı. Artık Türk tasarımcısına büyük bir ilgi var. Meslekte 26'ncı senem ve her gün yeni bir şeyler öğreniyorum, hep beraber öğreniyoruz. Bir yedi yıl sonra hedefim bütün dünyayı giydirmek. adL ile İran, Azerbaycan ve Rusya'nın dışında daha çok noktada yer almak istiyoruz" diye konuşuyor.Gökkuşağı renklerinin hakim olacağı ve defile günü satışa çıkacak koleksiyonun ilham kaynağıy Henri Matisse ve Burhan Doğançay. Abazoğlu koleksiyon için "Büyüleyici renkler ilham kaynaklarım oldu. Bu koleksiyonda bambaşka bir Abazoğlu görecekler. Yaş skalası daha geniş. 14-15 yaşındaki genç kızların da rahatlıkla giyebileceği tasarımlar yaptık. Bedenlerimiz 34-44 arasında olacak yine. Her bir parçası göz bebeğim olan bir koleksiyon" diyor.