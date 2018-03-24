Bebeğinizi sütten kesmek için en iyi zamanı nasıl anlarsınız?

Emzirme, aslında bebekle anne arasındaki en özel iletişim şeklidir. Bu bebeği olduğu kadar anneyi de sakinleştirir, psikolojik olarak rahatlatır. Yani, memeden kesme hali, sadece bir beslenme şeklinden vazgeçmek değildir. Aynı zamanda bu özel iletişim şeklini de sonlandırmak anlamına geliyor. Bu yönüyle baktığımızda, anne için de bu duygudan vazgeçmek kolay değil.

Özellikle çalışan annelerin çoğu, gün boyu ayrı kaldıkları bebeklerine duydukları özlemi ancak uzun uzun emzirmekle hafifletebildiklerini söylüyor. Çünkü bu hem tensel hem görsel hem de ruhen anneye de doyum sağlıyor.

Ancak tüm bu olumlu etkiler bebeğimizi yıllarca emzirebileceğimiz anlamına gelmiyor. Emzirme süresini WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve UNİ- CEF en az iki yıl, Amerikan Pediatristler Birliği bir yıl diyerek, ucunu açık tutarak kararı, anne bebek çiftine bırakır.