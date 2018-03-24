Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Cumartesi Sabah Haberleri > Çocukların şişmanlama riski sekiz kat artıyor

şişmanlama riski sekiz kat artıyor

Morbid tip şişmanlığa sahip ailelerde şişmanlama riski sekiz kat artıyor. Süper şişman kadınlarda yaşam beklentisi beş, erkeklerde de 10 yıl kadar kısalıyor. Çocukların kilo almasını önleyecek önerilerime kulak vererek sorunu oluşmadan çözebilirsiniz.

SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:19
Çocukların şişmanlama riski sekiz kat artıyor

SELAHATTİN DÖNMEZ

Süper şişmanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kişiler hem kendi sağlıklarına zarar veriyor, hem de sağlık harcamalarının artması açısından ülke ekonomilerine ciddi yük oluşturuyor. Bu kadar ağır bedenlerin sorunları da ağır oluyor. Morbid şişmanlar psikolojik olarak ağır depresyon ile mücadele ediyor, yalnız bir yaşamın pençesinde sosyal çevre edinmek için çabalıyor, fiziksel ve metabolik sağlık sorunlarına yönelik tedavilerle hayatlarını devam ettiriyor. Zayıflamak için çaba sarfetmeyip daha fazla yemek yemeye yönelerek hayatlarını büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Sonuçta da mide ameliyatları tek çare olarak seçilen zayıflama yöntemi haline geliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukların şişmanlama riski sekiz kat artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN