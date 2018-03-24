Çocukların şişmanlama riski sekiz kat artıyor

SELAHATTİN DÖNMEZ

Süper şişmanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kişiler hem kendi sağlıklarına zarar veriyor, hem de sağlık harcamalarının artması açısından ülke ekonomilerine ciddi yük oluşturuyor. Bu kadar ağır bedenlerin sorunları da ağır oluyor. Morbid şişmanlar psikolojik olarak ağır depresyon ile mücadele ediyor, yalnız bir yaşamın pençesinde sosyal çevre edinmek için çabalıyor, fiziksel ve metabolik sağlık sorunlarına yönelik tedavilerle hayatlarını devam ettiriyor. Zayıflamak için çaba sarfetmeyip daha fazla yemek yemeye yönelerek hayatlarını büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Sonuçta da mide ameliyatları tek çare olarak seçilen zayıflama yöntemi haline geliyor.