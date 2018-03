Sadece moda değil eğlence zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın her yerinde, moda haftaları sadece tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği platformlar olmanın çok ötesine geçti.Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul da özellikle son iki yıldır, bir hafta boyunca düzenlenen sayısız etkinlikle dikkat çekiyor.Moda haftası pazartesi günü Portraits of Fashion Week ismiyle Zorlu PSM'de bulunan Sky Lounge'da düzenlenecek olan partiyle başlıyor.Salı günü başlayıp cuma günü sona erecek olan moda haftasında düzenlenecek 17 defilenin öncesi ve sonrasında kokteyl ve partiler olacak.Ayrıca Zorlu PSM dışındaki beş defile de kokteyl ve partilere ev sahipliği yapacak. Tüm bunların yanı sıra moda arenasının önemli dergileri de özel etkinlikler düzenleyecek.Yarın Elle Türkiye, The Ritz Carlton Istanbul'da moda haftası öncesi bir brunch düzenliyor. Dergi haftanın ilk günü ShopiGo ile birlikte, ShopiGo da; ELLE Türkiye x Adam Katz Sinding x ShopiGo ismiyle bir davet veriyor.Perşembe günü Sudi Etuz defilesi için özel bir kokteyl var. Cuma günü ise Harpers Bazaar Türkiye Morini'de bir devet veriyor. Vogue dergisi ise ise 29 Mart tarihinde boyunca Zorlu'daki Cantinery'de etkinlik düzenliyor.