500 kişi bir ayakkabının peşinde

Bahar sezonu açıldı. Pek çok kişi alışveriş telaşında. Herkes en güzel, en trend ürünün peşinde. Ama kimileri için için öyle parçalar var ki, onlara ulaşmak o kadar kolay değil. Bu ürünlere ulaşmak için mağazaların bekleme listesine girmek gerekiyor. Maalesef ülkemize belirli sayıda ürün geliyor ve gelir gelmez tükeniyor. Bekleme listesi 600'ü bulanlar ve listeyi artı kapatanlar bile var...

SPOR AYAKKABININ YÜKSELİŞİ

Sezonun gözdesi şüphesiz spor ayakkabılar. Yüksek ökçeklerin pabucunu dama attılar... Bahar ve yaz boyunca elbisenin, şortun, pantolonun altına giyin bir spor ayakkabı bütün gün oradan oraya koştururken şıklığınızdan da ödün vermeyin. Özellikle boyu uzun olanlar bu sezon pek şanslı anlayacağınız. Sezonun en gözde spor ayakkabısı Balenciaga. Fiyatı 5 bin TL. Ülkemizde 500 kişi bu ayakkabıyı satın almak için sırada bekliyor. Üstelik 150'si ödemesini dahi yapmış durumda. Bazı internet sitelerinde daha uygun fiyata ikinci eli satılıyor. Louis Vuitton'un Archlight spor ayakkabı koleksiyonu da yine en çok talep gören ama bulunamayan parçalar arasında. Ön dili uzun, bilek kısmı açık fütüristtik senaker'ların fiyatı 3900-5 bin lira arasında değişiyor. Bu arada Etiler Alkent'in içindeki Zeynep Akçıray'ın sahip olduğu Deluxeseconds isimli mağazaya sipariş verdiğiniz takdirde bu spor ayakkabılara daha kolay yoldan sahip olabilirsiniz. Akçıray'ın ayda bir yurtdışına çıkan ve bu özel parçaları sipariş üzerine alan bir shopper yani özel alışveriş danışmanı var. Örneğin şu anda mağazada Louis Vuitton Archligt modellerinden iki adet var. Ama ikisinin de sahibi belli. ike'ın 2 bin dolara satılan Off-white modeli de en çok sipariş alan ayakkabılar arasında.

ÇANTALAR GELİYOR

Sezonun en gözde, en beğenilen çantalarından biri de Dior Book Tote modeli. 6 bin 700 lira olan modelin üç farklı renkli var: Siyah-beyaz, lacivert-gri ve renkli olan. Bekleme listesi renkli en renkli olan da. Lacivert-gri almak isterseniz listede sadece dört kişi var. Bu arada çok yakında Türkiye'ye bu ürünler geleceği için bekleme listesindekiler çantasına kavuşmuş olacak.

80'LERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Küçükken yurtdışına yüzme yarışlarına gittiğimde annem paramı bel çantamda taşımamı tembihlerdi. O zaman hiç sevmezdim asla seveceğim de aklıma gelmezdi. Ama ne yalan söyleyeyim Gucci'nin deri pembe bel çantasını alsam mı diye düşünmedim değil. Neyse ki bekleme listesi beni bu fikrimden caydırdı. Sırf Gucci değil Louis Vuitton'un bel çantalarına da talep oldukça fazla. Doğru kombinlenince hiç de fena durmuyor aslında. Özellikle gece partilemek için ideal. Çantayı nereye koyacağım derdi de olmuyor. Sezonun en hit şapkasıysa Jacquemus'un hasır şapkaları. Simon Porte Jacquemus hem sosyal medyada hem de moda dünyasında ismini herkese ezberletmeyi başaran bir tasarımcı. La Bomba isimli videosu izlenme rekorları kırdı. "Haydi artık yaz gelsin" dedirten bu videoyu izlerken dans etmekten de geri kalmıyoruz. 2009'da annesini kaybettikten sonra kendi markasını kuran tasarımcının markası Jacquemus annesinin kızlık soyadı. Fransa'daki en önemli tasarımcılar arasında gösteriliyor ve onun ürünlerini taşıyanlar arasında Kendall Jenner, Beyonce başı çekiyor. Bu yazın en hit şapkasına da bizzat imzasını atıyor. Bu hasır şapkalar hem çok havalı hem de çok kullanışlı.

BİLEKLİKSİZ OLMAZ

Dior'un Murano camıyla tasarlanan şans bileklikleri herkesin kolunu süslemeye başladı bile. Farklı tasarımları ve modelleri bulunuyor. Fiyatları da 1850 liradan başlıyor. Burcu Esmersoy ve Yasemin Özilhan'da sık sık gördüğümüz Gilan'ın Theodora bileklikleri de sezonun hit parçaları arasında.

BAŞKA NELER VAR?

Max Mara'nın bej, püsküllü loafer ayakkabısı şık ve spor, her kıyafetle kombinlenebilir. Henüz ülkemizde satışı başlamadı. Yurtdışı fiyatı ise 425 pound.

Dior'ın inci küpelerinin yerini bu sezon Chanel'in yağmur damlası şeklindeki modeli alıyor. Küpeler zarafetin yeni simgesi olmaya aday.

Calvin Klein'in kovboy çizmeleri western tarzının geri geldiğinin habercisi...

Celine'in yılan derisi ve bej çizmeleri de tarzını asilikten yana kullanmak isteyenlerin favorisi oldu bile. Tek ihtiyacınız olan şey jean ve beyaz tişört.

KASEDE YEMEK DÖNEMİ

Nişantaşı'nın en popüler mekanı açık ara Mim Kemal Öke'deki Must uzun süredir. Hem yemeği hem eğlencesiyle her akşam doluyor. Ercan Gümüşkaya'nın işlettiği mekanın bahçesinde yer bulabilmek için erken davranmak şart. Şimdi bir de bahara özel menü hazırlamışlar. Mevsime uygun salatalar ve bowl'lar (kaseler) eklenmiş menüye. Şu sıra tüm dünyada kasede yemek yeme çılgınlığı var... Sadece kasede yemek satan restoranların sayısı da artıyor. O halde Must'a uğrayıp karidesli bowl yemenin tam sırası. Bu arada tavuklu, etli, somonlu seçenekler de var. "Kase beni kesmez" diyorsanız ızgara uykuluk da tadabilirsiniz.