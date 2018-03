- SİNAN ÖNCEL /Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı

Moda, sinema ve futbol gibi tanıtım için önemli



MBFWI özellikle son iki yılda, bugüne kadar yaşadığı tüm sıkıntıları aşarak yoluna devam ediyor. Bu etkinliğin moda ve hazır giyim endüstrisinin en önemli etkinliği olduğunu kamuoyuna net bir şekilde anlatarak tüm zorlukların üstesinden hep beraber gelebildik.

Moda; sinema ve futbol ile ülke tanıtımında en önemli üç araçtan biri. Bugün dizilerimiz dünyanın her yerinde gösterilerek Türkiye algısına olumlu katkı sağlıyorsa, aynı şekilde devletin genç modacılarımıza ve markalarımıza vereceği tanıtım desteği ülkemize ve modamıza da büyük katkı sağlayacak.

Moda haftasının daha da dikkat çekmesi için dünyaca tanınan moda yıldızlarının katılmasını çok önemsiyorum. Bunda da devletin vereceği destek çok kıymetli.

Birçoğumuz gibi benim de en büyük hayalim İstanbul'un diğer dünya şehirlerinden daha yukarıda, tüm dünyada ses getiren moda şovlarına imza atması.

Tüm tasarımcıların koleksiyonları etkileyiciydi. Ama İstanbul Moda Akademisi'nin (IMA) yaptığı New Gen by IMA koleksiyonunu daha başka bir yere koyuyorum.

- BANU BÖLEN / MBFWI Moda Direktörü

Moda kültürünü oturttuk



Moda haftası 10'uncu yılını doldurdu. Mercedes- Benz sponsorluğunda da beşinci yılını geride bıraktık. Uzun ve öğretici bir yolculuk. Deneme-yanılma yoluyla çok şey yaptık. Hatalarımız oldu ama onlardan da çok hızlı ders çıkardık, çok şey öğrendik.

Yüzde 100 iyiye gidiyoruz. Devletin desteği çok kıymetli. Dernekler işin içinde. 100'den fazla satın almacı var. Bulunduğumuz coğrafyada moda haftasının da etkisiyle İstanbul mücevher gibi parlıyor.

Dünyanın moda haftaları neredeyse 100 yıllık. Bizim moda haftamız onların yanında henüz çocuk. Bunu da unutmamak lazım.

- CEYDA BALABAN / Prodüksiyon tasarımı

Zoru başaran bir etkinlik



İstanbul'da düzenlenen moda haftası için zoru başaran bir etkinlik diyebilirim.

Organizasyonun imkanları daha da genişleyebilse bambaşka şeyler olur. Çünkü moda haftası dünyada da geçerli bir yer edinebilecek potansiyele sahip.

Moda haftaları tabii ki biraz da şov. Yani dünyadaki benzer şovlara bakınca İstanbul'da yapılabilecek daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Böyle organizasyonlarda yetenek önemlidir ama imkanlar da çok önemlidir.

Dışarıdan da bakabilen biri olarak daha çok yabancı basın mensubunun ve satın almacının İstanbul'a gelmesi herkesin en çok istediği şey.

- VOLKAN ATİK / İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı

'Türkiye'de tasarlandı' algısı için

Çok geniş bir komiteyle bu haftaya hazırlanıyoruz. Bu komitede İHKİB, MTD ve BMD ve İstanbul Moda Akademisi bulunuyor. Geçen süre zarfında işin ayaklarının oturduğunu gördük hep beraber.

En başından beri biz dernek olarak moda haftasının en büyük destekçilerinden biriyiz. Biz olmasaydık bu iş asla bu noktalara kadar gelemezdi. Geçmişe dönüp baktığımızda bu işe milyonlarca dolar yatırdığımızı söyleyebilirim.

Bizim hedefimiz İstanbul'u moda merkezi haline getirmek. Hazır giyim ve perakende endüstrisinin ortasında bir moda endüstrisi yaratabilmek esas amacımız.

Made in Turkey (Türkiye'de üretildi) yerine Designed in Turkey (Türkiye'de tasarlandı) algısı yaratmaya çalışıyoruz.



- MEHTAP ELAİDİ / Moda Tasarımcıları Derneği (MDT) Başkanı



Moda endüstrisini kurduk

Öyle bir platform ki bugün sektöre adım atan tasarımcıyla, bu işi 10 yıldır yapan tasarımcı aynı amaçla bir araya geliyor. Bu da çok değerli. Çünkü bu sektörün denklemleri, kuralları kesin yazılmış değil. Bu sektörde 2 ile 2'yi topladığınızda çok nadiren toplam 4 olur. Hepimiz bu organizasyon sayesinde birbirimizden birşeyler öğreniyoruz. Bu çok değerli.

Ticari ayağının başlatılması çok önemli. Core ismini verdiğimiz ve tasarımcıyla, satın almacıyı bir araya getirdiğimiz nokta çok kıymetli. Yıllarca tasarımlarımızı satın almacılarla buluşturmak için fuarları gezdik. Şimdi ofisinizden çıkıp 15 dakika uzaklıkta bir noktada satın almacılarla buluşma lüksüne sahipsiniz. Bu tip deneyimleri para verip elde edemezsiniz.

Yeni nesil tasarımcılar çok daha kendinden emin. Senede iki kez düzenlenen bir moda etkinliğini düzenli olarak takip ederek yetişmiş bir nesil var. Bunun kıymetini en iyi onlar biliyordur.

Yapıcı olan her eleştirinin doğru noktaya gitmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Volkan Atik'in çok güzel bir sözü vardır "Üretimin olduğu yerde hata olur" diye. Önemli olan hatayı görüp düzeltebilmek. Düzeltebildikten sonra hata olması çok da büyük sorun değil.

Bu işe adım atarken hayalimiz moda endüstrisini kurmaktı. Bunu başarabildik.

- ÖZGÜR MASUR / Tasarımcı

Şov için yatırım şart



Moda haftasını her zaman artılarıyla değerlendirmek bence daha doğru.

Moda haftası; tasarımcıların hikayelerini ve hayallerini canlandırdığı, sektördeki moda markalarının tüketicilere en güzel şekilde kendini ifade ettiği bir platform.

Geçen yıllar içinde çok zor noktalardan inanılmaz noktalara geldi.

Her şeyden önce üç-dört sezondur çok doğru bir lokasyonda yapılıyor etkinlik. Ulaşımın kolay olduğu belli bir düzenin sağlanabildiği bir noktada.

Daha büyük bütçelerimiz olsa, işte o zaman podyumlarda kendisini ispat etmiş hepimizin bildiği ünlü mankenleri çıkartmak isterim şovuma. Şova yatırım yapmamız gerekiyor.

Geçen 10 yılda sponsorlar arttı. Dernekler daha çok ilgi göstermeye başladı. Bu konuda hepimiz "Birlikten dirlik doğar" diyoruz.

EN ÇOK BUNLAR KONUŞULDU



* Hafta, Ürün markasının tasarımcısı Ece Kavran'ın Studio alanındaki sunumuyla başladı. Zeki Müren şarkılarının çalındığı, Kavran'ın anne ve babasının nişan görüntülerini paylaştığı bu sunum beğeni topladı.

* Gökhan Yavaş ve Şiyar Akboğa'nın koleksiyonu büyük yankı uyandırdı. Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışması ikincisi olan Yavaş'ın tasarımlarını görmek için defileye sektörden pek çok isim katıldı. Parlak renk tercihleri, iddialı sunumu ve çarpıcı saç tasarımlarıyla Akboğa'nın defilesi çok konuşulanlar arasına girdi.

* Haftanın PSM dışındaki ilk defilesi Raşit Bağzıbağlı'nınkiydi.

Kariyerinin 10'uncu yılı için düzenlenen defiledeki couture tasarımlar çok beğenildi.

* Gül Ağış'ın Pera Palace'ın büyülü atmosferinde sergilediği koleksiyon moda editörlerinin tamamından tam puan aldı.

* Deniz Berdan ve kızı Begüm'ün DB Berdan defilesi çok renkliydi. Defile cinsiyet üzerine verdiği mesajlarla dikkat çekti.

* Konuklarıyla, en çok konuşulan defile ise Nihan Buruk'un defilesi oldu. Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Oğulcan Engin ile fotoğraf çektirmeye çalışan konuklar defilenin geç başlamasına neden oldu.

* New Gen by IMA defilesi genç tasarımcılara yer verdiği için konuk sayısının patlama yaşandığı defile oldu. Özellikle Gigi Hadid'in de tasarımlarını giydiği Şebnem Günay'ın koleksiyonu büyük beğeni aldı.

* Mehtap Elaidi'nin annesinden ilham alarak hazırladığı koleksiyon ve sunum dikkat çekiciydi.

* Moda haftasının üçüncü günü Aslı Filinta'nın defilesiyle başladı. Filinta, Eski Otosanayi'deki yeni showroom'unda defile için ortamı tam bir çiçek bahçesine çevirmişti. Podyuma çıkan mankenlerin tamanının Türk olması, çok olumlu tepki aldı.

* Dördüncü gün İlknur Şeref ile yaptığı kapsül koleksiyonla müşteri kitlesini gençleştiren Tuvana Büyükçınar'ın defilesi büyük alkış aldı.

* Bahar Korçan Nişantaşı'ndaki yeni mağazasının açılışını ile birlikte defilesini de aynı mekanda gerçekleştirdi.

* Erkek giyim dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Emre Erdemoğlu'nun Kurşun Asker ismini verdiği koleksiyonu çarpıcı müzikler eşliğinde tanıtıldı.

* Tüm defilelerde en çok podyuma çıkan isimse Öykü Baştaş oldu.