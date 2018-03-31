Soğansız, elmasız, pancarsız kalma...

SELAHATTİN DÖNMEZ

Ülkemizde kalp hastalıklarından sonra gelen ve tedavisi oldukça agır olan hastalık olan kanser; her 100 kisiden 25'ini pençesine alıyor. Genetik, yetersiz veya fazla beslenme, virüs ve parazitler, çevresel kimyasallar ve mesleki ortamlara baglı kosullar nedeniyle kanser ortaya çıkabiliyor. Sigara, alkol, sismanlık, fiziksel aktivite azlıgı da önemli nedenler arasında. Fakat kolaylıkla bulabilecegimiz birçok yiyecegin kanser olusum mekanizmalarını durdurdugunu biliyor musunuz?

KOLON KANSERINE KARSI ELMA: Elmada lignin, flavon ve fenolik bilesikler oldukça yüksek miktarda bulunur. Bu bilesikler kansere neden olan, zararlı maddelerin olusumunu önler, tümör hücrelerinin çogalmasını baskılar ve en önemlisi olusan kanser hücresinin kendi kendini öldürmesini saglar. Kanser yok edici etkisi vardır elmanın. Elma kesinlikle kabuklu tüketilmeli, bu elmanın gücünü artırır. Elmayı, kısın portakalla yazın da çilekle beraber yerseniz gücü artar. Böyle oldugunda polifenollerin emilimi artar ve kanserli metabolitlerin yok olması hızlanır. Özellikle günde iki elma kolon kanserine karsı en etkili yiyecektir.