Kebapçıda sinema sohbeti yapan yönetmen kimdi?

1) İstanbul Film Festivali'nde filmlerin 15 dakika ara verilmedenizlenilmesini sağlayan sinemacı kimdir?



a) Michelangelo Antonioni b) Theo Angelopoulos c) Abbas Kiarostami d) Metin Erksan

2) Dünyaca ünlü hangi yönetmen saatlerce süren masterclass sonrasında Etiler'de kebapçıdasoluğu aldı ve uzun süre burada kaldı?



a) Elia Kazan b) Bernardo Bertolucci c) Gus van Sant d) Yusuf Şahin

3) Sinemanın önemli yönetmenlerinden Peter Greenaway'den Beyoğlu'ndaki bir yemekte yenifilmi için rol teklifi alan ünlü oyuncu kimdir?



a) Gerard Depardieu b) Harvey Keitel c) John Malkovich d) Jeanne Moreau

4) İstanbul Film Festivali tarihinde biletleri tükendiği için biletsiz kalan ama "Bu filmiizlememiz gerek" diye tamamen dolu salona her şeye rağmen girmek için seyircinin isyançıkardığı film hangisidir?



a) Doğru Zaman/Güney Kore b) Selvi Boylum Al Yazmalım/Türkiye c) Büyük Budapeşte Oteli/İngiltere-Almanya d) Nostalghia/İtalya- SSCB

5) Festivalin yakın tarihinde Atlas Sineması'ndaki gösterimi hınca hınç kalabalıkla başlayanfakat ancak 28 kişinin sonunu getirebildiği film hangisi?



a) Mayıs Sıkıntısı b) Torino Atı c) Vizontele d) Melankoli

6) Tarık Akan, Emek Sineması'ndaki bir film gösteriminde tam önünde kim oturduğu için filmiizleme konusunda sıkıntı yaşayıp gösterimden çıkmak zorunda kaldı?



a) Hülya Koçyiğit b) Derya Köroğlu c) İsmail Güneş d) Mustafa Sarıgül