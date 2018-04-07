Moda kazanı

RENKLİ DERİLER

Bu sezon deri ceketlerin farklı boyları, binbir farklı çeşidini görmeye hazır olun. Ama renkli deri ceketleri kombinlerken zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız o zaman ünlü oyuncu George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin giyim tarzına bir bakın derim. Siyah-beyaz ve iş hayatında kullandığınız bir kombini bile bu tarz ceketlerle canlandırmanız mümkün



İDDİALI İDDİASIZ

Lionel Richie'nin kızı Sofia'nın siyah-beyaz kombinine bakıp beğenmemek imkansız. Dr. Martens botlarını oldukça şık Bulgari bir el çantasıyla kombinleyen Richie, herkese günlük kıyafet nasıl olur dersi vermiş.





DİLA TARKAN'IN TERCİHLERİ

Tarzıyla çok beğenilen, moda dünyasının genç kuşak temsilcilerinden Dila Tarkan yeni sezon alışverişi için bize önerilerde bulundu:

Yeni sezon için alışveriş yapmaya yavaş yavaş da olsa başladım. Artık mevsimler çok değişken, sezon ürünü ve sezon diyebileceğimiz bir durum da kalmadı pek.

Şu an en çok satın almak istediğim şey Louis Vuitton markasının Arch Light isimli yeni sneaker modeli. Ancak ne yazık ki bulunamıyor.

Alışverişe çıktığımda ilk durağım genelde MAX&Co. oluyor. Ayakkabı için de Vetrina'ya bakıyorum.

Yeni sezonda benim kalbimi en çok kazanan trendler pastel tonları, 80'ler modası, bel çantaları ve kaba görünümlü sneaker'lar.

Giyinirken renk kullanmaya bayılıyorum. Çok enerjik ve hareketli biriyim ve üzerimdeki renklerin benim ruhumu yansıttığını düşünüyorum.

Dolabımdaki en eski parça dedemden kalan bir palto.

Dolabımda da her zaman en çok pantolon ve ayakkabı vardır.