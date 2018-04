25. yıla özel 50 konser

26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Caz Festivali'nin programı belli oldu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, 25. yılı için özel bir program hazırladı. Festivalde 27 mekanda 50 konserde 250 müzisyenle buluşacağız. Madem festivali anlatmaya rakamlarla başladık, öyle devam edelim. İşte biletleri 18 Nisan'da satışa çıkacak festivalin programından seçtiklerimiz...

17- Nick Cave and the Bad Seeds 17 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Caz Festivali sahnesinde. İki yıl önce 16. stüdyo albümü Skeleton Tree'yi yayınlayan grup 10 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta. 50: Festivalin iki katı ömre sahip bir kariyer. Led Zeppelin'in efsanevi ismi, rock tarihinin eşsiz vokali Robert Plant'ten bahsediyoruz. Plant, grubu The Sensational Space Shifters eşliğinde 17 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Plant, son albümü Carry Fire'dan da şarkılar seslendirecek.

2009 Caro Emerald, Back It Up'la hayatımıza girdiğinde takvimler 2009 yılını gösteriyordu. Electro swing'in kraliçesi 12 Temmuz'da Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde ışıltısı ile büyüleyecek. 13Geçirdiği bisiklet kazasında ölmekten kıl payı kurtulan ve ardından kendi şarkılarını yazarak müziğin iyileştirici gücüne sığınan vokalist, gitarist ve piyanist Melody Gardot ikinci kez festival sahnesinde. Hasta yatağından hazırladığı ilk EP'si Some Lessons'ı 13 yıl önce yayınlayan müzisyen, 27 Haziran'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde. 3Derinlikli baladlarıyla dinleyicilerin gönlünü kısa sürede fetheden Benjamin Clementine'ın izinden yürüdüğü üç kahramanı var: Nick Cave, Tom Waits ve Nina Simone. 17 yaşında evinden ayrıldığında bir süre sokaklarda yatmak zorunda kalan müzisyeni dünya 2013 yılında tanıdı. Edebiyatla müziği aynı potada eriten Clementine, 5 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda.

4 Saksofon, davul, klavye ve bas gitar. Dört kişilik dev ekip BADBADNOTGOOD 7 Temmuz'da Küçükçiftlik Park Bahçe'de konser verecek. Caz ve hip hop sevenler unutulmaz bir geceye hazır olsun. Dörtlü, iki tür arasında oluşturdukları köprüde doğaçlama yetenekleriyle şaşırtıyor.