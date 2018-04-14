Her derde deva

1980'li yıllarda popüler olmaya başlayan çiya tohumunun ülkemizdeki mazisi yaklaşık iki yıl. Asıl vatanı Meksika ve Guatemela. Aztek ve Maya toplumlarının enerji kaynağı olarak biliniyor. Özellikle sosyal medyada popüler olan çiya tohumu ile ilgili de efsanevi bilgilerin yer alması ilgiyi artırıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin çiya tohumunun bir mucize kaynağı olduğunu açıklaması çiyanın popülerliliğinin daha uzun yıllar devam edeceğini gösteriyor. Bugün ABD'de çiya tohumu üzerine 2022 projeksiyonunda yaklaşık 2 milyon dolar kadar bir yatırım yapıldığı da düşünüldüğünde Azteklerin düzenli tükettiği çiyayı birçok alanda göreceğimiz de kesinleşiyor. Dört-beş yıl bozulmadan saklanabilen çiya tohumunun sağlıklı yaşamdaki yeri artık tartışılmaz.