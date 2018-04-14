Lalenin tadını çocuklarla çıkarın

Istanbul'da lale zamanı basladı. Her yer rengârenk lalelerle kaplı. Yol kenarları, parklar ve bahçelerde adeta bir baharı karsılama söleni yasanıyor. Sehrin tüm kosturması içinde söyle bir kafamızı çevirip demet demet renk cümbüsüyle karsılasmak bile insana iyi geliyor. Ancak anne olunca bu güzelliklere tek basınıza bakmak sizi tam olarak mutlu etmiyor. Gerçek mutluluk çocuklarınızla beraber bu görsel sölenin tadını çıkarınca geliyor. Hele bir de çocugunuz hayatı yeni yeni tanıma dönemindeyse onu ilk kez bir lale ile tanıstırmanın tadı ve verecegi tepkileri izlemek çok baska bir keyif. Bu keyfi yasamıs bir anne olarak tüm ebeveynler için bir lale rotası çizdim. Iste Istanbul'da çocugunuza lale söleni yasatıp birlikte doga kesfine çıkabileceginiz yerler...

YILDIZ PARKI KORUSU

?Besiktas'ta bulunan Yıldız Parkı, sehrin tam göbeginde bir harikalar cenneti haline gelmis. Ulasımı kolay. Ister özel aracınız isterseniz otobüs ve deniz yoluyla koruya ulasabilirsiniz. Otopark sorunu yok. Içeri girdiginizde sizi rengârenk laleler karsılıyor. Agaç ve çiçek kokusu buram buram baharı müjdeliyor. Korunun içinde çok sayıda çocuk parkı bulunuyor. Siz çimenlerde günesin tadını çıkarırken çocugunuzu parkta izleyebilirsiniz. Fotograf meraklısıysanız, size fon olabilecek pek çok yer var. Laleler ile çocugunuzun tanısma anı güzel bir anı olacaktır. Dilerseniz çimenlerde ya da ahsap masalarda piknik yapabilir ya da korunun içinde bulunan Malta Köskü ve çay bahçelerinde kahvaltıdan ögle yemegine kadar her seyi bulabilirsiniz. Çocugunuzla sabah yürüyüsüne çıkmak isterseniz Yıldız Parkı yine güzel bir seçenek olur. Yürüyüs parkurları oldukça kullanıslı ve size laleler yine arkadaslık ediyor. Parkın içinde suni bir ırmak, selale ve asma köprü var. Iste size çocugunuzla güzel bir hafta sonu geçirmek için güzel bir seçenek. Tek sorun hala devam eden tadilatlar nedeniyle sık sık toza maruz kalmanız.

EMİRGAN KORUSU

Muhtesem Bogaz manzarası ile lalelerin arasında gezinmenin keyfini Istanbul'dan baska hiçbir yerde bulamazsınız. Hele minik bir el de sizin elinizi tutup sorular soruyorsa... 'Bu laleler nasıl yetisiyor anne? Seneye de çıkar mı anne? Biz de balkonumuza dikelim mi anne?' Bol oksijeni içinize çekin ve bu meraklıyı hemen aydınlatın anneler. Hatta Emirgan Korusu'nda lale soganları da satılıyor. Belki çocugunuz da bu deneyimi yasasın, doganın mucizelerine tanık olsun diye bir tane alıp, evde birlikte dikip, minik yavrunuza sorumluluk verebilirsiniz.

GÜLHANE PARKI

Alay Köskü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında tarihin tam ortasında bir park Gülhane. Iste bu parkta binlerce lale hem tarihe hem de güzelliklerine tanıklık etmeniz için sizi bekliyor. Çocugunuzu doganın güzellikleriyle tanıstırırken hemen yanı basınızda bulunan Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarayı ve Sultanahmet Camii'ne de götürerek tarihi bir geziyle yolculugunuza devam edebilirsiniz. Sultanahmet Meydanı'ndaki laleler de görülmeye deger... Istanbul'da lale söleni bu yazdıgım yerlerle sınırlı degil. Çamlıca ve Fethipasa Korusu, Göztepe Parkı ile Hıdiv Kasrı'nda da çocugunuzla birlikte baharı karsılayıp kendinizi lalelerin renkleri içine bırakabilirsiniz.