Moda kazanı

?WHATSAPP'DAN ELBİSE SATMAK

Dolce&Gabbana markası geçtiğimiz günlerde New York'ta Alta Moda ismiyle özel bir etkinlik düzenledi. İngiliz Telegraph gazetesi de markanın ABD'deki ilk şovunu ve şovun perde arkasını sayfalarına taşıdı. Gazetedeki habere göre İtalyan tasarımcılar koleksiyonun en iddialı parçalarından biri olan 100 bin sterlinlik elbiseyi henüz şov bitmeden bir Whatsapp grubundan sattı. Gazete markanın sıkı takipçilerinin bulunduğu grubun neredeyse tüm defile parçalarını satın aldığını belirtti.

İSPANYOL PAÇA DÖNÜYOR MU?



İngiltere Prensi Harry'nin kalbini çalan ABD'li oyuncu Megan Markle, düğünü öncesi stiliyle çok konuşuluyor. Giydiği her şeyle dikkat çeken müstakbel prensesin İspanyol paça sevdası tüm ülkenin yeniden bu kesim pantalonlara yönelmesini sağladı. Ülkenin dört bir yanında bu kesimdeki özellikle jean pantalonların satışlarının patladığı ifade ediliyor.

BURCU HANİF'İN STİLİ



Cemiyet hayatının zarif isimlerinden Burcu Hanif ile sezon alışverişi ve stil tüyolarını konuştuk:

Stilimi üç kelimeyle ifade etmem gerekse klasik, sade ve maskülen derdim.

Bu sezon ilk alışverişimi spor giyim ürünleri alarak yaptım. New Balance markasını hem spor yaparken, hem de günlük kombinlerimde sıklıkla tercih ediyorum. Renk konusunda sınırsız alternatif sunuyor ve çok da rahat. Yeni sezonda bu nedenle ilk satın aldığım şey bir spor ayakkabısı oldu.

Trendlere bağlı olmayan, yıllar içinde oturmuş ve net bir tarzım vardır. Genelde ne istediğimi bildiğim için stilime uygun herhangi bir parça gözüme çarptığında satın alırım. Marka konusunda takıntım yoktur. Alışverişlerim çok programlı değildir.

Dolabımda en çok gömlek, blazer ceket ve sigaret pantolon bulunuyor. En çok gömlek satın alırım.

Dolabımdaki en eski parça annemin nişanında kullanmış olduğu bir portföy çanta.

Moda konusunda "Asla giymem" dediğim bir şey yok. Stilime uyduğu ve içinde kendimi rahat hissettiğim sürece asla giymeceğim bir şey yok.

Bu sezon trençkotların farklı ve iddialı şekillerde geri dönmüş olmasından ve slip elbiselerin popüler olmasından çok mutluyum.