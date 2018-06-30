8 altın kuralla yağlardan kurtulun!

Obezite tedavisi için yılda 20 milyar dolar para harcanıyor. Aslında kilo alımının önüne geçmek için yapılması gerekenler çok basittir: Vücudun biyolojik ritmini iyi tanımak, sağlıklı besin seçimini yaşam şekli haline getirmek ve düzenli fiziksel aktivite.

Maliyeti düşük ve obeziteden koruyan bu muhteşem üçlü çözüm yerine sonuca ulaştırmayan sağlıksız popüler yöntemler de var.

CERRAHİ OPERASYONLA ZAYIFLAYANLARIN YÜZDE 80'İNİN 5 YIL İÇİNDE DE YENİDEN ŞİŞMANLIYOR



Mide ameliyatları, iştah kesici ilaçlar ve toplumu tanımadan oluşturulan, obezite kampanyaları malesef maliyeti arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.



Elimizdeki veriler sağlıksız zayıflama diyeti uygulayıp, kilo veren 100 kişiden 80'inin zaman içinde verilen kiloları en az 2 yıl içinde tekrar geri aldığını görüyoruz. Cerrahi operasyon ile zayıflayanların yaklaşık yüzde 80'inin 5 yıl içinde de yeniden şişmanladığı biliniyor.



Açıkçası popüler olan ama kilo korumaya yönelik olmayan sağlıksız beslenme alışkanlıkları, açlık ve kas kaybını arttıran diyetler ile mide ameliyatlarının herkese uygun olmadığı bir gerçek.



Bu nedenle size vücudunuzu tanıyarak hem metabolizmanızı süper yağ yakma moduna geçiren hem şişmanlatmayan hem de yaşam boyu doğru alışkanlıklar kazandıracak, obeziteden koruyan kurallardan bahsetmek istiyorum.